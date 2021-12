Cidade marca ato de repúdio contra morte de turista espanhol

Um ato de repúdio contra a morte do turista espanhol Hugo Calavia Blanco, 36, foi convocado para esta quarta-feira, 15, pela prefeitura de Ágreda, cidade natal do também espanhol Alberto Aroz Calvo, que ficou ferido durante o latrocínio (roubo seguido de morte) em Salvador.

Natural da cidade de Saragoça, Hugo foi morto na noite desta segunda, 13, quando saia de um bar em Itapuã. A morte dele, que está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), repercutiu na imprensa espanhola.



A namorada do espanhol que ficou ferido se diz envergonhada com a violência no Brasil. "Assim como foi ele, poderia ser um de nós. Me envergonho da violência no Brasil. Nosso país depende muito do turismo e essa notícia vai correr o mundo de forma muito negativa", lamenta.

Até o início da noite desta terça, 14, Alberto estava internado no Hospital Menandro de Faria, mas aguardava transferência para o Hospital Aliança. Segundo a polícia, ele é engenheiro.

Na sua página do Facebook, há a informação de que Alberto trabalha na Gamesa, indústria que produz aerogeradores. Hugo trabalhava como guarda florestal em La Rioja, na Espanha.

adblock ativo