Cidade entra em estado de alerta para esperar chuva

Moradora há 20 anos do Jardim Lobato, Neusa dos Anjos perdeu as contas de quantas vezes teve que deixar sua casa na época das chuvas com medo de um desabamento. "Limparam um canal que tinha perto da minha casa e aí melhorou", conta.

Mas alguns de seus vizinhos ainda vivem com o medo do desabamento. Uma outra encosta deslizou há mais de um ano na região, deixando três casas em situação de risco.

Os próprios moradores improvisaram uma contenção usando tijolos, o que impediu um desastre ainda maior.

Para evitar este tipo de situação, a assessoria de comunicação da prefeitura afirmou que a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil pretende fazer a contenção de encostas em 115 localidades durante a Operação Chuva, além de mais 38 obras.



A Operação Chuva será lançada oficialmente entre os dias 10 e 15 de março, com a assinatura de dois decretos que vão determinar o início das ações.

Previsão - Nesta segunda-feira, 25, durante uma reunião que seria aberta à imprensa, mas acabou reservada, o secretário Paulo Fontana apresentou ao prefeito ACM Neto e aos gestores de órgãos como Sucom, Transalvador, Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estudos que vão nortear a operação.

A previsão é que ela dure 90 dias com início em março, quando começam as chuvas. O mês de abril desperta atenção por conta da intensidade das chuvas. A previsão é do Instituto de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Bahia (Inema).

Durante a reunião, Fontana afirmou que o foco da ação é a periferia de Salvador, em locais como o subúrbio ferroviário e a Península de Itapagipe, consideradas áreas de risco em virtude do tipo de solo favorecer deslizamentos.

A reportagem de A TARDE percorreu a cidade e verificou alguns pontos onde há acúmulo de lixo e, historicamente, risco de desabamento. São Gonçalo do Retiro, Calabetão e Sussuarana são alguns destes locais.

Em alguns deles, os moradores fazem a contenção de encostas com lonas improvisadas e outros materiais para tentar evitar desabamentos.

Emergência - De acordo com a assessoria de comunicação, a Defesa Civil dividiu suas ações preventivas em três eixos: prevenção de alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra. Apesar do período de chuva forte não ter começado, a Codesal já recebeu 368 solicitações de emergência.

Por conta disso, algumas ações já foram iniciadas como a distribuição de 5.650 metros de lona. O órgão afirmou que já fez estudos de outras áreas que precisam de contenção.

Outras ações como poda de árvores e limpeza de canais já estão sendo realizadas pela prefeitura em algumas áreas que têm histórico de transtornos durante as chuvas.

adblock ativo