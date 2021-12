Cidade da Luz comemora 17 anos de fundação

Na próxima terça-feira, 26, a Cidade da Luz, obra idealizada pelo espírita José Medrado, comemora 17 anos de fundação. A data também marcará os 35 anos do Centro Espírita Cavaleiros da Luz, primeiro núcleo da atual instituição. Para celebrar o aniversário, haverá uma doutrinária festiva com a realização de um culto ecumênico.

José Medrado, que também faz aniversário no mesmo dia, fala sobre as comemorações: "Faremos um culto para todas as religiões, com padre, pastor... Teremos também algumas comemorações internas com os alunos da nossa escola". O culto, que será aberto ao público, acontece na instituição, em Pituaçu, a partir das 19h30.

Obra - A Cidade da Luz, além do centro espírita, mantém um abrigo para crianças e adolescentes, uma escola de ensino fundamental I e desenvolve trabalhos sociais, como atendimentos médico e odontológico para a população carente de Pituaçu. Todas estas ações são realizadas por profissionais voluntários.

Segundo Medrado, a instituição preza pela diversidade religiosa e não impõe o espiritismo como verdade absoluta. "Fizemos questão de plantar aqui na Cidade da Luz a árvore baobá, que é uma planta sagrada para o candomblé", conta.

Medrado fala ainda que o candomblé deve ser respeitado, como todas as outras religiões. "Sabemos que esta religião é bastante criticada e não queremos que isto aconteça aqui também", completa.

