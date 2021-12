Cidade da Luz celebra 19 anos em Pituaçu

O encontro de seis líderes religiosos marcou a comemoração, na noite de terça-feira, 24, do aniversário de 19 anos da Cidade da Luz e 37 do centro espírita Cavaleiros da Luz. Além do culto inter-religioso, o evento contou com apresentação dos corais Raio de Sol e Cidade da Luz (infantil) e de crianças do Lar Luz do Amanhã, na sede de Pituaçu.

A celebração, presidida pelo espírita José Medrado - fundador da instituição que atende mais de 200 mil pessoas por ano na capital baiana -, reuniu também colaboradores, beneficiados e admiradores do trabalho realizado pela entidade.

"Trabalhamos seguindo a demanda da sociedade. Percebemos que a necessidade tem sido menos religiosa e mais voltada para a busca da evolução pessoal. Por isso celebramos com representantes de várias denominações pelo propósito de melhorar o mundo", avaliou José Medrado.

"É uma forma de proferir a nossa fé, agradecer as ações realizadas aqui", disse o padre Luís Simões, da paróquia N. Sra. da Vitória, que já participa do ato há três anos.

O rabino Uri Lam lembrou da importância de praticar a paz: "Deus aprova um local onde pessoas são acolhidas e assistidas. Serve de exemplo, ajuda a consertar o mundo e indicar o caminho da paz".

O combate à intolerância religiosa foi destacado pela ialorixá Jaciara Ribeiro dos Santos, do Ilê Axé Abassá de Ogum. "Deve partir dos líderes religiosos a convivência entre as religiões. É a forma de acabar com a violência", afirmou.

O propósito da prática da caridade une as denominações religiosas, segundo o pastor da Igreja Presbiteriana do Salvador. "Essa unidade é necessária para o trabalho em conjunto com o objetivo de servir ao próximo sem preconceitos".

O trabalho social também é considerado prioridade pelo sheik nigeriano Abdul Hameed Ahmad, coordenador do Centro Cultural Islâmico da Bahia: "Uma religião sem um trabalho social não é completa. É a finalidade de todas elas e a necessidade do mundo".

Complexo

Fundado em 1996, o complexo Cidade da Luz é formado pelo abrigo Lar Luz do Amanhã, o ambulatório odontomédico, a escola Carlos Murion e o centro espírita Cavaleiros da Luz. Entidade ainda mantém núcleo assistencial no bairro do Uruguai.

