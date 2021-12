Cidade Baixa enfrenta falta de água neste sábado

Treze bairros da Cidade Baixa estão sem água, na manhã deste sábado, 14. O motivo, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), é a realização de um trabalho de manutenção emergencial em uma linha da rede distribuidora que atende a região.

O abastecimento foi interrompido na tarde desta sexta-feira e a previsão era que o trabalho fosse concluído 0h. De acordo com a Embasa, a estimativa é que o fornecimento esteja normalizado em até 24 horas a partir do término do serviço.

Os bairros afetados são: Baixa do Fiscal, Uruguai, parte do Lobato, Calçada, Mares, Roma, Jardim Cruzeiro, Vila Ruy Barbosa, Massaranduba, Boa Viagem, parte do Bonfim, Caminho de Areia e Ribeira.

adblock ativo