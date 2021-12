Cidade Baixa contará com atendimentos veterinários gratuitos

A população da Cidade Baixa de Salvador contará com atendimentos veterinários e vacinação antirrábica gratuitos neste sábado, 17. A ação será realizada durante a Feira Cidadã, das 8h às 14h, no largo do Papagaio, bairro da Ribeira.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. A mobilização, que é promovida pela vereadora Marcelle Moraes (PV), tem o intuito de propiciar saúde e prevenção para os pets.

