Cidadãos levam 40 minutos por dia em engarrafamentos

O consultor de vendas Cláudio Martins, 32 anos, mora em Patamares e trabalha em um edifício na avenida ACM. Para chegar ao trabalho, ele enfrenta cerca de uma hora de congestionamento diariamente. "Com o trânsito livre, levo no máximo 20 minutos para chegar. Perco 40 minutos da minha vida todos os dias", relata.

O caso dele ilustra o resultado de uma pesquisa realizada em seis regiões metropolitanas e divulgada nesta sexta-feira, 2, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo o estudo, realizado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV-EPGE), quem mora na região metropolitana de Salvador (RMS) perde, em média, diariamente, 40,5 minutos em congestionamentos no trânsito entre a casa e o trabalho.

Uma das conclusões do estudo é que a extensão dos congestionamentos e do tempo perdido neles está aumentando nas grandes cidades e principais regiões metropolitanas brasileiras. Para 2018, por exemplo, a estimativa é que o tempo médio entre casa e trabalho seja de 41,8 minutos.

As outras regiões avaliadas foram as do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Para chegar aos resultados, foram utilizados dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), companhias de trânsito e algumas prefeituras.

O relojoeiro Robson Barbosa, 33, mora em Sussuarana e trabalha na região do Iguatemi. Ele diz que demora 30 minutos para chegar ao trabalho. "Acredito que o maior problema do trânsito de Salvador são as obras, como a do metrô", opina.



O levantamento mostra, ainda, que engarrafamentos nos deslocamentos de casa para o trabalho têm um custo econômico. A estimativa é que, em 2015, a perda per capita para o morador da região seja de R$ 1.680,65 por conta do tempo perdido.

O professor Eduardo Campos, da FGV-EPGE, afirma que, para chegar ao custo econômico dos congestionamentos, foi utilizado como base o rendimento estimado na pesquisa mensal de emprego, pegando o salário-hora em cada uma das regiões e cruzando com as informações de tempo médio gasto. "Podemos dizer que o custo é bem alto", afirma.

Outra conclusão da pesquisa é que cada veículo a mais em circulação por mil habitantes ocasiona um aumento médio de 7,92 minutos sobre o tempo médio de deslocamento para o trabalho. O estudo conclui, ainda, que o aumento de 10% no grau de urbanização conduz a um aumento médio aproximado de 2,87 minutos no tempo médio de deslocamento para o trabalho.

A pesquisa aponta que um aumento de R$ 1 mil no PIB (Produto Interno Bruto) per capita ocasiona um aumento médio de 12,2 minutos no tempo médio de deslocamento para o trabalho. Segundo Campos, uma das possíveis interpretações dos resultados obtidos é que o aumento da renda e urbanização levam as pessoas a optarem pelo carro particular como meio de transporte.

Comparada às outras regiões avaliadas, a RMS fica na quarta posição em relação ao tempo médio gasto entre a casa e o trabalho. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a que apresenta o maior número, com estimativa de 52,4 minutos para este ano. A do Pará é a menor, com 31,6 minutos.

Em relação ao custo, a RMS tem a menor perda per capita. A região metropolitana do Rio de Janeiro lidera com R$ 3.419,92 de perda.

