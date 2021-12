Cidadão pode negociar dívida no Feirão do Nome Limpo da CDL

Estar com o nome sujo na praça, incluído nos cadastros de proteção ao crédito como SPC e Serasa, implica em não comprar nada no crédito e nem pegar financiamentos. E para limpar o nome, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL) realiza entre os dias 26 e 30 de novembro o Feirão do Nome Limpo no Centro de Convenções da Bahia, das 8h às 18h.

Estarão presentes oito credores: Caixa, Banco Pan (antigo Panamericano), Leader, GBarbosa, Embasa, Lojas Esplanadas, Casas Bahia e Avon. De acordo com o diretor executivo da FCDL, Carlos Machado, essas empresas estão dispostas a fazer um diferencial. "Pedimos que elas façam uma negociação boa para o consumidor, seja dando bons descontos como também facilitando o parcelamento da dívida."

Machado explica que o consumidor que for ao Feirão não encontrará dificuldades. "Primeiro, ele passa por uma triagem para saber se está com o nome no Serasa ou SPC. Confirmado e sendo uma das empresas presentes no evento, ele recebe uma senha e é encaminhado para o stand da empresa".

O dirigente faz um alerta: o atendimento é feito mediante entrega de senha, e as mesmas serão entregues até as 17h. Assim, ele pede que as pessoas não deixem para a última hora, pois não poderão encontrar mais as senhas. A federação estima que 10 mil pessoas passem por dia pelo Feirão.

