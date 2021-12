Ciclofaixas estarão em funcionamento neste domingo

Inseridas na programação de lazer dos soteropolitanos e turistas em visita à cidade, as Ciclofaixas de Lazer e Esporte do Campo Grande, Parque da Cidade e Barra estão em funcionamento neste domingo, 13, desde as 7h, de acordo com programação divulgada pela prefeitura da capital.

Na Barra, a ciclofaixa deve estar disponível até as 13h, em função da Fan Fest que transmitirá o jogo da final da Copa do Mundo. Já a ciclofaixa do Comércio não vai operar no dia de hoje.

A tenda móvel de compartilhamento da ciclofaixa Barra-Ondina está instalada na praça de Ondina, próximo ao monumento das Gordinhas, em frente ao Teatro do Isba.

O percurso pode ser realizado nos dois sentidos e para os ciclistas que vão pedalar usando as laranjinhas há outras estações de compartilhamento próximas à região, a exemplo das estações Centenário; Jardim Apipema, que fica na avenida Sabino Silva, esquina com a avenida Oceânica; Ondina e Rio Vermelho - parque Cruz Aguiar e largo da Mariquita.

A tenda móvel da ciclofaixa Campo Grande volta a estar no lugar de origem, no largo do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves, e não mais na praça da Sé, como nos dois últimos domingos.

O circuito largo do Campo Grande ao Centro Histórico compreende vinte e três pontos mapeados, a exemplo do próprio TCA.

A ciclofaixa do Parque da Cidade funciona normalmente das 7h às 16h. Para usar as bicicletas "laranjinhas" é preciso se cadastrar no site www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br, onde é realizado o pagamento da anuidade no valor de R$ 10, por meio de cartão de crédito.

Para desbloquear as bikes nas estações e para falar com a central de atendimento do programa o usuário deve ligar para 4003-9892, que atende no mesmo período das estações de compartilhamento, das 6h às 22h.

Programa

Inaugurado no dia 21 de setembro do ano passado, o programa Salvador vai de Bike teve imediata adesão da população.

Somente nas duas primeiras horas 300 cadastros foram realizados e 86 passes vendidos.

Este final de semana, o programa faz testes com triciclos no Centro Histórico, voltados para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, gestantes e idosos.

adblock ativo