Ciclofaixa do Comércio funcionará normalmente no domingo

A ciclofaixa localizada no bairro do Comércio, em Salvador, que ficaria fechada no próximo domingo, 24, por conta da realização de uma competição de triatlo, funcionará normalmente já que o evento esportivo foi cancelado. A informação foi divulgada no início da noite desta quinta-feira, 21, pela assessoria do Escritório Municipal da Copa (Ecopa).

Devido ao cancelamento da competição de triatlo, a ciclofaixa será montada para atender os ciclistas e funcionará em horário normal, das das 7h às 16h. A ciclofaixa do bairro do Campo Grande funcionará no mesmo horário.

Os ciclistas podem alugar as bicicletas em uma das estações instaladas pela prefeitura na capital baiana. O projeto "Movimento Salvador Vai de Bike" funciona desde o dia 3 de novembro e tem como objetivo incentivar o uso de bicicletas na cidade.

Além das estações do Campo Grande, Praça da Piedade, Praça Castro Alves, Porto da Barra e Jardim Apipema, foram instaladas novas nas regiões da Avenida Centenário, Corredor da Vitória, Praça Bahia Sol, Parque Cruz Aguiar, Largo da Mariquita, Amaralina, Rua Ceará, Praça Marconi, Praça Nossa Senhora da Luz, Parque Costa Azul, Jardim de Alah, Boca do Rio, Praia de Patamares, Avenida Pinto de Aguiar e Imbuí.

A expectativa da prefeitura é instalar 40 estações de compartilhamento de bicicletas em vários pontos da cidade até o final do ano. Para usar as bicicletas, é preciso realizar um cadastro no site do projeto (Bike Salvador) e pagar uma taxa de R$10. A adesão ao serviço vale por 12 meses.

Os ciclistas só pagam taxas adicionais se ultrapassar o tempo de 40 minutos utilizando a bicicleta. Nesse caso, é cobrado uma quantia de R$ 5 a cada meia hora de atraso na devolução da bike. O sistema de compartilhamento pode ser usado diariamente, das 6h às 22h, mas é preciso se informar sobre o horário de funcionamento de cada estação.

