Ciclo de festas religiosas começa nesta quinta no Bonfim

A Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim fará uma homenagem ao jornal A TARDE, no próximo sábado, 11, às 19h30, no altar principal da Igreja do Bonfim (Cidade Baixa).



O jornal foi escolhido para ser uma das instituições homenageadas pela irmandade religiosa, de acordo com Arthur Napoleão de Carneiro Rego, juiz da devoção, pela tradição de dar visibilidade às ações da igreja, uma das mais conhecidas do Brasil.



A honraria integra o ciclo de festas da Colina Sagrada, que terá início nesta quinta-feira, 9, e irá até 2 de fevereiro.



O ciclo de celebrações católicas terá início com as homenagens ao Senhor do Bonfim. Às 19h haverá hasteamento da bandeira, em frente à basílica, e o início da novena preparatória, que seguirá até o dia 18, com exceção do dia 16, quando acontecerá a lavagem popular do adro da igreja e um a bênção solene, a partir do meio-dia.



Durante todos esses dias, os fiéis são convidados a subir a Colina Sagrada em peregrinação e a refletir sobre o tema Deixemo-nos guiar pela misericórdia de Jesus, o Senhor do Bonfim.



No dia 19, ponto alto das celebrações oficiais, as homenagens terão início com uma alvorada e repique dos sinos, às 4h30.



O dia será marcado por missas e adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 10h, o bispo auxiliar, dom Gilson Andrade da Silva, celebrará missa solene. A Procissão dos Três Pedidos - prevista para 16h, na igreja dos Mares, e a bênção do Santíssimo Sacramento encerrarão os festejos pelo Senhor do Bonfim.



Seguimento



Entre os dias 20 e 25 de janeiro, a dedicação será pela preparação da festa de Nossa Senhora da Guia.



As celebrações preparatórias continuarão na Basílica do Bonfim, 19h30, sob o tema Com a Virgem Maria aprendemos a cultivar com alegria a cultura do encontro. Dia 26, a missa solene será às 10h.



São Gonçalo do Amarante receberá homenagens no dia 2 de fevereiro, também na basílica.

