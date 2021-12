Ciclistas terão estacionamento exclusivo no Carnaval

Ciclistas que forem para o Carnaval da Barra de bicicleta contarão com um espaço exclusivo para o estacionamento das bikes. O estacionamento, gratuito, ficará numa área na Avenida Centenário, em frente ao Shopping Barra, e terá capacidade para 200 bicicletas, com conforto e segurança para estimular que os foliões escolham modos alternativos de acesso à festa. O espaço funcionará 24 horas, durante todos os dias de Carnaval, para qualquer tipo de bike.

De acordo com o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike, o estacionamento exclusivo para bicicletas faz parte de uma operação especial para abrir mais espaço para ciclistas, que contarão também com uma tenda móvel para compartilhamento - em local ainda a ser definido, mas que será estratégico na região da festa - com o objetivo de suprir a demanda das estações que estarão desativadas no período, por estarem localizadas dentro dos circuitos da folia. Nesse caso, é necessário estar cadastrado no site do Bike Salvador.

Serão desativadas as estações de compartilhamento da Piedade, Glauber Rocha, Porto da Barra e Jardim Apipema, locais diretamente afetados pela aglomeração de foliões. No entanto, as estações do entorno seguem em funcionamento, com operação reforçada, para atendimento daqueles que desejam pedalar nas regiões durante o Carnaval. Para as crianças, está definido um circuito na Vila Infantil, no Campo Grande, com mini bikes laranjinhas disponíveis para a atividade.

