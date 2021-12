Ciclistas cobram respeito aos espaços exclusivos

Apesar dos benefícios obtidos com a utilização da bicicleta, os adeptos são unânimes quanto à dificuldade para circular pela cidade.



"Motoristas de táxi e ônibus não respeitam as leis de trânsito e não aceitam compartilhar as vias. A ciclofaixa na avenida Caminho de Areia é utilizada como estacionamento", reclama o eletricista Jorge Guerreiro. O art. 201 do Código de Trânsito obriga o motorista a passar a 1,5 m de uma bicicleta.



"Atuamos na conscientização de ciclistas e motoristas, com foco no respeito mútuo, para o melhor compartilhamento das vias", conta o secretário Isaac Edington.



Outra crítica é quanto à falta de valorização do uso da bicicleta. "A prioridade é sempre o carro", aponta Maurício Cruz, da Asbeb. Para ele, "mobilidade urbana tem que ser feita para carro, pedestre e bicicleta".



"Em breve, iremos anunciar iniciativas nesse sentido. Começaremos também a envolver a iniciativa privada no II Fórum Salvador Vai de Bike, em setembro ", diz o secretário Edington.



Do mesmo conceito compartilha o Coletivo Mobicidade, que atua em discussões sobre a mobilidade não motorizada e a forma de integrá-la aos outros sistemas de transporte.



"O uso da bicicleta ou só as ciclovias ou ciclofaixas auxilia, mas não resolve o problema de mobilidade. Todos os meios de transporte são importantes e devem ser usados de acordo com a situação e necessidade. O ideal é que um ciclista possa percorrer um trecho até um metrô ou ponto de ônibus, entre com

o equipamento e depois complete o trajeto de bike", diz o urbanista Pablo Florentino.



Ainda segundo Florentino, o mais urgente é acabar com a política de priorizar a alta velocidade. "O foco não deve ser aumentar a velocidade média das vias para carros, mas, sim, da cidade, incluindo o pedestre e quem anda com veículos não motorizados. Hoje, apenas 20% das viagens feitas em Salvador não são de carro", explica.

