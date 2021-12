Ciclistas aderem ao Salvador vai de Bike

Quem passou pelo Largo das Baianas de Amaralina, no domingo, 29, se deparou com uma tenda móvel do projeto Salvador Vai de Bike. No estande foram disponibilizadas cerca de 20 bicicletas e havia uma equipe a postos para cadastrar os interessados em participar da iniciativa. No local, foi possível fazer o credenciamento na hora, apresentando documento de identidade com foto e cartão de crédito para o débito da taxa de R$ 10.

O programa foi lançado no último domingo, 22, e contabilizava até a manhã da última sexta-feira, 27, segundo a Prefeitura do Salvador, mais de cinco mil solicitações de adesão.

Boa opção

De acordo com comunicado do Escritório Municipal da Copa, até a criação de novas ciclofaixas, o programa buscará ampliar sua atuação com tendas móveis itinerantes como a que aconteceu ontem em Amaralina, mas não informou os próximos destinos da ação.

O administrador e empresário George Barreto, de 42 anos, aproveitou a manhã para pedalar e aprovou a iniciativa.

"Esse projeto estimula a utilização da cidade. Muitas pessoas acabam se trancando em casa, por conta da violência e por falta de opções de lazer e esse programa convida todos a irem para as ruas", destacou.

Barreto também lembrou que deve repetir o passeio de bicicleta na próxima semana com o filho, Rafael de 12 anos. "Ele também gostou bastante e já marcamos um novo passeio para o próximo final de semana".

O projeto

Os pontos para retirada de bicicletas estão localizados no Campo Grande, no Jardim Apipema, no Porto da Barra, na Praça da Piedade e na Praça Castro Alves.

A ciclofaixa que tem início no Campo Grande e segue até o Centro Histórico também funcionou, ontem, entre as 7h e as 16h, e foram disponibilizadas 50 bicicletas.

O sistema público de compartilhamento de bicicletas consiste na instalação de estações inteligentes em locais da cidade, conectados a uma central de operações via wireless, alimentada por energia solar.

Os interessados devem efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 10 ao ano e o cadastro pode ser feito pelo site (bikesalvador.com) ou por meio de um aplicativo de celular.

A retirada das bicicletas pode ser feito das 6h às 22h e os usuários podem utilizar as bicicletas por até 45 minutos de segunda a sábado. Nos domingos e feriados esse tempo passa para 90 minutos.

As pessoas que utilizarem os equipamentos além do tempo máximo permitido pagam uma multa de R$ 5,00 a cada meia hora. Lembrando que as bicicletas possuem chip e são monitoradas 24 horas por dia.

