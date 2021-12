Ciclista soteropolitano interage pouco com outros meios

Dados preliminares da pesquisa intitulada Perfil do Ciclista Brasileiro apontam que, de dez cidades brasileiras analisadas, Salvador é a oitava no quesito integração de ciclistas com outros meios de transporte (com 11,3%). Brasília é a líder do ranking (51,7%), seguida de Niterói (41,7%) e Rio de Janeiro (34,5%).

Coordenador da pesquisa na capital baiana, Daniel Bagdeve, da Associação Bike Anjo, afirma que a estimativa é alarmante. Isso porque a cidade é "relativamente grande" e o número de estacionamentos (bicicletários e paraciclos) é insuficiente para a cidade.

Segundo ele, inicialmente as pessoas conseguem pedalar de 5 km a 10 km por dia, quantidade considerada baixa para completar um roteiro. Por isso, as pessoas poderiam complementar a rota com o transporte público, por exemplo.

"Sair de casa pedalando até uma estação de ônibus como a Lapa, por exemplo, e ter um local seguro para estacionar a bike para seguir o trajeto de ônibus poderia ser uma solução para muitas pessoas. Isso estimularia mais gente a usar a bicicleta", defende.

Morador de Praia Grande, no subúrbio, Neto Câmara vai de bike diariamente para o trabalho, no Polo Petroquímico de Camaçari. Mesmo pedalando 45 km para o serviço, ele afirma que a falta de infraestrutura para a integração dos modais fica evidente quando pedala no sentido do centro de Salvador e Avenida Paralela.

"No meu trabalho tem estrutura de paraciclo, local para tomar banho e tudo que precisamos. Para o lado da cidade, se torna perigoso. Além do desrespeito de motoristas, não temos onde estacionar a bike. Seria muito bom se pudéssemos pedalar até a Calçada para pegar um ônibus para o nosso destino", opina.

O diretor-geral da Organização Transporte Ativo e coordenador nacional da pesquisa, José Lobo, explica que a baixa integração entre os modais ainda precisa ser analisada detalhadamente, com "um olhar apurado sobre diversos fatores, como o sistema cicloviário, o alcance e a distribuição do transporte público".

O estudo é inédito e será divulgado oficialmente na última semana de novembro. O objetivo do trabalho é conhecer o ciclista brasileiro para auxiliar no planejamento das cidades. José Lobo revela que os dados serão disponibilizados para organizações da sociedade civil e para os poderes públicos regionais e nacional.

"A partir do momento que conhecemos os anseios e necessidades dos usuários o planejamento pode ser mais objetivo. Os dados poderão ajudar, e muito, no planejamento das cidades, pelo poder público, e por campanhas de conscientização e motivacionais, feitas pela sociedade civil", destaca.

A pesquisa questionou ciclistas de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Manaus e Aracaju. Na divulgação, serão revelados os resultados completos de cada cidade e um comparativo nacional.

Paraciclos

Coordenadora do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), da prefeitura, Liana Oliva estima que existem mais de 50 paraciclos espalhados pela cidade. E revela que no dia 4 de outubro será instalado o primeiro bicicletário da capital baiana, no Farol da Barra.

O equipamento deverá funcionar das 6h à 0h. Além disso, vai possuir 50 vagas com moderno sistema de identificação dos usuários, das bicicletas e de segurança.

O órgão também afirma que a prefeitura vai ganhar 600 paraciclos feitos com materiais reciclados da Braskem. Esses aparelhos devem ser distribuídos por toda a capital - em logradouros públicos e em estabelecimentos privados, por meio de parceria - ao longo do próximo verão.

