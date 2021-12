Ciclista promove ações em defesa de jovens pelo mundo

Viajar pelo mundo, em cima de uma bicicleta, não deve ser uma tarefa fácil. O ciclista francês Laurent Simon, porém, não deixa que as adversidades o impeçam de conhecer o mundo e realizar ações em defesa das crianças.

Voluntário da Plan International Brasil, organização não-governamental que trabalha em prol da proteção infantojuvenil, Simon já visitou outros 15 países e percorreu todo o sul do Brasil, até chegar à Bahia.

"Eu comecei a minha jornada no Canadá. Por gostar de história e geografia, e querer conhecer o mundo desde os 12 anos, decidi viajar de bike", conta o ciclista francês.

Lauren Simon conta que a motivação principal da sua iniciativa é ajudar meninas que sofreram abusos físicos e psicológicos.

"Passei por vários países em que elas sofreram muito. Pedofilia, estupro, escravidão infantil e outras formas de violação dos direitos humanos. É cruel", descreveu Laurent Simon.

Nas comunidades por onde passa, ele realiza ações em defesa da infância, visita escolas e faz doações, baseadas nas necessidades encontradas no local.

Em Salvador, além de conhecer o trabalho desenvolvido pela Plan, ele visitou o Colégio Salesiano do Salvador, que é parceiro da organização.

Lá, o francês conversou com alunos de diversas idades sobre o projeto 'Pontes para o Futuro', desenvolvido em conjunto com as duas instituições.

O ciclista percorre os países visitando oficinas de escolas. "Eu gosto de mostrar para as crianças que sonhos são possíveis de realizar. Eu estou realizando o meu agora", contou Simon.

Em sua primeira vez no Brasil, o francês visitou, no ano passado, a Amazônia. Laurent cruzou parte do Rio Amazonas, de barco, em um trajeto que levou 11 dias.

Plan International

A Plan International Brasil possui mais de 20 projetos que atendem, aproximadamente, 75 mil crianças e adolescentes. A ONG parte do princípio de que assegurar o direito desse público é um dever e não uma escolha.

A Plan está presente em 51 países. No Brasil, além da Bahia, a instituição gerencia projetos no Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo.

