Ciclista morre em acidente na avenida Dorival Caymmi

Uma pessoa morreu após colisão entre um carro e uma bicicleta na manhã deste sábado, 30, na avenida Dorival Caymmi, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu no sentido Itapuã, em frente ao Banco do Brasil.

Ainda conforme o órgão, a vítima, que estava na bicicleta, morreu antes da chegada de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, nem mesmo sobre o estado de saúde do motorista.

