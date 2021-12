Ciclista morre após atropelar pedestre no Alto de Ondina

Um ciclista morreu em um acidente nesta segunda-feira, 28, na Ladeira do Corte Grande, no Alto de Ondina. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o ciclista atropelou um pedestre e com o choque caiu no chão, batendo a cabeça no meio-fio.

O ciclista não foi identificado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pedestre foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para um hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

adblock ativo