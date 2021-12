Ciclista fica ferido em acidente com carro em Salvador

Um ciclista ficou ferido após um acidente com um carro de passeio no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 9. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na avenida Professor Manoel Ribeiro, próximo à entrada da avenida Tancredo Neves, por volta das 6h30.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer à vítima. O estado de saúde dele não foi informado. O trânsito no local está lento.

Boletim

O trânsito está congestionado: na avenida Paralela, na região da Grande Bahia, sentido Rodoviária; Na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, entre o Bompreço e o Largo da Mariquita, e na avenida General Graça Lessa, no Ogunjá, próximo à Cesta do Povo, mo sentido avenida Vasco da Gama.

A Transalvador também registra lentidão na avenida Cardeal da Silva, sentido Centro. O motivo é um buraco que se formou na rua Apolinário Santana na terça-feira, 7, que está impedindo ônibus e caminhões de entrarem no Engenho Velho da Federação. A Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) informou que já iniciou a obra de reparo na localidade, mas, provisoriamente, o fim de linha para coletivos está na Cardeal.

