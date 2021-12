Ciclista fica ferido após colisão com carro na avenida Suburbana

Um ciclista ficou ferido após um acidente com um carro na manhã desta quinta-feira, 2, no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso ocorreu na avenida Suburbana, sentido Calçada, nas imediações da Igreja Universal.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local para socorrer a vítima, que ainda não foi identificada. O estado de saúde dela é desconhecido.

Por conta do acidente, os motoristas enfrentam lentidão na região, sentido Calçada. Agentes de trânsito acompanham o acidente para ordenar o tráfego na avenida.

Atenção!! ⚠️🚨 Acidente também na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) no trecho de Plataforma, #trânsito lento no sentido Calçada, imediações da Igreja Universal. Transalvador e SAMU no local. — Transalvador (@Transalvador1) 2 de agosto de 2018

