Chuvas: Travessia para Morro de São Paulo opera com conexão

A travessia marítima entre Salvador e Morro de São Paulo opera na manhã deste sábado, 6, com conexão em Itaparica, por conta do mau tempo.

De acordo com informações da Associação de Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os passageiros embarcam no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e seguem de catamarã até Itaparica. A partir daí, cumprem via terrestre o percurso até a Ponta do Curral, em Valença, de onde seguem até Morro.

Com a conexão, a viagem dura 3h20. Caso as condições de navegação melhorem durante o dia, a travessia Salvador-Morro de São Paulo volta a operar normalmente.

Já a travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições, com oito embarcações que saem a cada 30 minutos. O movimento de passageiros segue moderado nos terminais de Vera Cruz e no Náutico da Bahia.

O último horário saindo Salvador será às 20h e, de Mar Grande, às 18h30. Também funcionam normalmente as escunas do tour turístico "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos.

Ferryboat - O sistema opera com os ferries Juracy Magalhães Júnior, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo. Caso haja aumento no fluxo de passageiros, a embarcação Agenor Gordilho estrará em operação. As partidas cumprem os horários fixos, de hora em hora, e ocorrem sem restrições ou espera.

