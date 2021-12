Chuvas: Salvador tem cerca de 600 áreas de risco

Salvador tem cerca de 600 áreas de risco de deslizamento de terra. O alerta foi feito pela Defesa Civil da capital (Codesal) nesta quinta-feira, 25. Segundo o órgão, a situação é agravada no período de chuvas e devido ao grande volume de lixo jogado nas encostas.

Para garantir a segurança em áreas de encostas, a engenheira da Codesal, Rita Moraes, solicita para que a população não descarte lixo e não plantem vegetação ou árvores que comprometam ainda mais o terreno, como a bananeira, que retém muita água, aumentando a instabilidade da área.

Os técnicos também orientam a não fazer cortes no talude da encosta e ou dispensar a água de uso doméstico no local.

Capelinha de São Caetano - Nesta quinta, técnicos visitaram a Travessa Condeúba, na Capelinha de São Caetano, onde parte do terreno próximo às casas da rua já cedeu e ameaça também quem vive abaixo da encosta.

A Defesa Civil alerta que mesmo com os riscos os moradores continuam depositando lixo diariamente no local. Eles foram avisados sobre os riscos que todos da rua e das proximidades correm com o sobrecarregamento do terreno.

Balanço - Até as 16h50 desta quinta, a Defesa Civil registou 151 solicitações de emergência, entre elas 33 deslizamentos de terra, na capital baiana em decorrência das chuvas que atingem a cidade desde a semana passada. Também foram contabilizados 33 ameaças de desabamento e 32 ameaças de deslizamentos.

O órgão registrou ainda cinco alagamentos de área, seis alagamentos de imóveis, 17 avaliações de imóveis alagados, sete desabamentos de muros, duas ameaças de desabamentos de muros e seis desabamentos parciais. Também devido a chuva, uma árvore caiu e outra está ameaçada.

Para casos de emergência, a Codesal permanece de plantão durante 24 horas. O órgão informou que, em decorrência do grande número de solicitações de emergência recebidas, o Setor de Telefonia Emergencial Central 199, em alguns horários, pode congestionar.

Caso isso aconteça, o solicitante deve entrar em contato também pelo número 156 ou ir pessoalmente à sede da Codesal, na Avenida Bonocô. Segundo a Codesal, todas as solicitações serão atendidas e um engenheiro do órgão vai até o local verificar a situação e tomar as medidas cabíveis.

