Chuvas provocam ameaças de deslizamento em mais de 30 bairros de Salvador

As chuvas que atingiram Salvador nesta quarta-feira, 18, causaram prejuízos em diferentes regiões, como alagamentos, deslizamentos de terra e ameaças de desabamento de imóvel, entre outros. Segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas 107 ocorrências até as 15h30.

O maior número de solicitações esteve relacionado a ameaças de deslizamento. Ao todo, foram 34 registros nos bairros do Matatu, São Marcos, Narandiba, Pau da Lima, Lobato, Bela Vista do Lobato, Mata Escura, Sussuarana, Coutos, Pero Vaz, Engenho Velho de Brotas, São Gonçalo do Retiro, Uruguai, Lobato, Capelinha de São Caetano, Mussurunga, Federação, Brotas, Iapi, Narandiba e Jardim Cajazeira.

Houve também 26 solicitações para ameaças de desabamento de imóvel, que preocuparam os mroadores das regiões de Coutos, São Marcos, Fazenda Coutos, Brotas, Nova Brasília, Saramandaia, Paripe, Periperi, Uruguai, Tancredo Neves, São Caetano, São Cristóvão, Liberdade, Fazenda Grande do Retiro, Engenho velho da Federação, Massaranduba e Canabrava.

Além destes, foram registrados ainda 13 alagamentos de imóvel, 13 deslizamentos de terra, 6 alagamentos de área, 5 árvores ameaçando cair, 5 avaliações de imóvel alagado, 4 orientações técnicas e 1 árvore caída.

Durante a Operação Chuva, a Codesal permanece com plantão 24 horas. O atendimento é relaizado pelo telefone gratuito 199.

