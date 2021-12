Chuvas modificam travessia Salvador-Morro de São Paulo nesta sexta

Por conta das fortes chuvas nesta sexta-feira, 10, a travessia Salvador- Morro de São Paulo é realizada com conexão na Ilha de Itaparica.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), ventos fortes e mar agitado deixam desfavoráveis todo o trajeto entre a capital e a Ilha de Tinharé.

Com a conexão, os passageiros saem de Itaparica e, de ônibus, seguem até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até o Morro de São Paulo.

Os horários saindo de Salvador são 9h, 10h30, 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo, 9h, 10h30, 13h e 15h. Com conexão em Itaparica, a viagem entre a capital em o Morro dura cerca de 3h e 20m, uma hora a mais que o tempo normal.

Também devido ao mau tempo, as escunas de turismo que operam no passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos não saem nesta sexta.

A travessia está com seis embarcações em tráfego, fazendo horários de meia em meia hora nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, no Comércio, na Capital.

