Chuvas em Salvador viram memes na internet

Os internautas não perdem uma oportunidade de transformar fatos do dia a dia nos famosos "memes". E isto aconteceu nesta quinta-feira, 9, quando a chuva que atingiu a capital baiana causou estragos e alagamentos, mas não impediu que muitos levassem o problema na brincadeira.

Desde São Pedro ouvindo Pablo até uma piscina com "borda infinita", muitos foram as montagens que tentavam explicar as causas e consequências do "dilúvio" que tomou conta de Salvador.

<GALERIA ID=19970/>

Tweets sobre chuva em salvador

adblock ativo