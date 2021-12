Chuvas e ventos fortes ainda causam transtornos em Salvador

As chuvas e os ventos fortes que têm atingido Salvador nos últimos dias vêm provocando diversas ocorrências. Entre elas, o desabamento do telhado de um sobrado na rua do Sodré, a destruição de um píer na Gamboa de Baixo e a abertura de uma cratera na calçada em frente à igreja da Penha, na Ribeira, entre a noite da segunda-feira, 22, e a manhã desta terça, 23.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foram realizadas vistorias tanto na área onde ocorreu o desabamento da calçada na Ribeira quanto no casarão da rua do Sodré.

Avaliação

No primeiro caso, o resultado da vistoria foi encaminhado à Seman/Sucop para análise. No segundo, por conta de “rachaduras com desprendimento do revestimento, instabilidade no telhado com risco potencial de desabamento, podendo atingir seus ocupantes e um imóvel vizinho”, há necessidade de “demolição da parede”, e, por isso, “o imóvel foi evacuado até que o risco seja sanado”. A Sedur já interditou o imóvel.

Já no caso do píer da Gamboa, a Codesal disse, ainda em nota, que “não consta em nosso sistema solicitação de vistoria referente à ocorrência”. A assessoria do órgão lembrou que casos de ameaça ou deslizamento de terra e desabamento de imóvel devem ser relatados pelo número 199.

Segundo o vendedor José Cerqueira, de 58 anos, que trabalha nas imediações da igreja da Penha, havia um buraco no calçamento que começou a abrir formando uma cratera no cais.

“O buraco estava pequeno, ele já estava aí desde ontem. Com a força da maré, por volta das 6h, ele começou a crescer. A água foi tirando a terra por baixo. Aí, não demorou muito, desabou”, relatou, chamando a atenção para um outro problema. “Tem um outro buraco ali na frente e rachaduras no passeio. Daqui a uns dias vai acontecer a mesma coisa”, disse o vendedor.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos dias é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas esparsas ou pancadas de chuva isoladas, com temperaturas variando entre 21° C e 27° C.

