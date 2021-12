Chuvas deixam ruas alagadas em Santo Antônio de Jesus

As fortes chuvas na tarde do último domingo, 11, causaram transtornos a população da cidade de Santo Antônio de Jesus, a 187 km de Salvador. Devido à intensidade da chuva, algumas localidades não suportaram a quantidade de água e ficaram alagadas.

A água acumulada cobriu parte das ruas do município, dificultando o tráfego de veículos. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo na cidade deve permanecer nublado e com pancadas de chuva isolada nos próximos dias.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Defesa Civil do município entretanto, até o momento, não obteve retorno.

