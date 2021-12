Chuvas: Codesal registra 30 solicitações de emergência

As chuvas que atingem Salvador desde a semana passada ainda causam transtornos. Até as 16h57 desta terça-feira, 23, a Defesa Civil (Codesal) recebeu 30 solicitações de emergência, entre elas oito ameaças de desabamento de imóvel, oito ameaças de deslizamento de terra e oito deslizamentos de terra.

O Codesal também registrou um alagamento de área, um alagamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, uma árvore caída e duas avaliações de imóvel alagado.

Apesar dos incidentes, o órgão informou que não houve registro de feridos.

Previsão - De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado, na capital baiana, com chuva fraca nesta terça. A temperatura deverá variar entre 23ºC a 29º.

Na quarta, 24, segundo o site Climatempo, a previsão é de chuva com aberturas de sol no litoral baiano, além de outros estados do Nordeste. Há risco de temporais. No entanto, o tempo permanece seco no interior.

