Chuvas causam transtornos em Salvador

Você está enfrentando problemas com as chuvas? Mande fotos e vídeos e participe da nossa cobertura

As chuvas que caem sobre a capital baiana nesta sexta-feira, 16, vem causando uma série de transtornos à população. De meia-noite às 18h30, 16, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 77 solicitações de emergência. Foram registrados quatro alagamentos de área (Itapuã, Federação, IAPI, Águas Claras), 17 ameaças de desabamento de imóvel, três ameaças de desabamento de muro (Mata Escura, Sete de Abril e Engenho Velho de Brotas). O órgão permanece de plantão e atende gratuitamente pelo número 199.



Também há registro de seis ameaças de deslizamento (Pernambués, Brotas, Acupe de Brotas, e Pau da Lima), quatro árvores ameaçando cair, uma árvore caída (Graça), três desabamentos de muro, três desabamentos parciais (Santa Cruz e Vila Canária), 20 deslizamentos de terra, onze infiltrações, quatro orientações técnicas e uma pista rompida (Lobato).

Trânsito - De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes de Salvador (Transalvador) o tráfego está lento por conta da chuva na Avenida Paralela em direção ao Centro, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) nos dois sentidos, no Largo do Tamarineiro, Largo do Retiro e Campo Grande.





Na Rótula do Abacaxi, e com as obras da Via Expressa, o trânsito ficou congestionado boa parte do dia. Poças de água formadas pela chuva e horário de pico contribuíram para os problemas de lentidão e engarrafamento no trânsito.

