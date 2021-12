Chuvas causam transtornos em diferentes regiões de Salvador

A chuva que atinge Salvador neste domingo, 7, tem causado transtornos para os soteropolitanos. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registra ocorrências de alagamentos, árvore caída e ameaças de deslizamento de terra na capital baiana.

No bairro de Brotas, nas proximidades da estação de metrô, um alagamento dificulta a passagem dos veículos que trafegam pela região. Entre as ocorrências, está a queda de uma árvore no Centro, que não afeta o trânsito. Uma equipe da Codesal foi deslocada para averiguar a situação.

Pontos de alagamento também afetam os bairros do Uruguai e Calçada. Até as 15h, a Codesal já havia registrado 12 ocorrências, incluindo alagamentos de imóvel e ameaças de desabamento.

