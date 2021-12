Chuvas causam infiltrações no Shopping Iguatemi

Parte do teto do terceiro piso do Shopping Iguatemi sofreu infiltração devido à forte chuva que castiga a cidade, nesta quinta-feira, 28. De acordo com assessoria de comunicação do estabelecimento, um entupimento numa calha fez os funcionários da manutenção do shopping quebrarem em dois pontos o gesso do teto para atingir a calha e liberar a água. A área afetada fica na ligação entre o estacionamento I e a Alameda das Grifes.

O shopping informou que outros pontos do estabelecimento também passam por reparos devido à chuva, mas todos já estão sendo solucionados.

