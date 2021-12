Chuvas afetam aulas em escolas estaduais e serviços

Além dos alagamentos e transtornos no trânsito de Salvador, as chuvas que atingiram a capital baiana nesta quinta-feira, 9, também causaram cancelamentos de aulas e suspensão de alguns serviços.

O mau tempo prejudicou as aulas nas escolas estaduais nos bairros de Brotas, Amaralina, Imbuí, Santa Cruz, Massaranduba e Estrada do Derba - San Martin. A informação foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, porém, não confirmou os nomes das instituições.

Ainda segundo a secretaria, as escolas abriram normalmente nesta quinta, mas devido ao alto volume de água no entorno os estudantes não compareceram.

MP e TRT

O Ministério Público estadual informou, em nota, que suspendeu o expediente desta quinta-feira, a partir das 16h, de todas as unidades da capital. As atividades voltarão à normalidade nesta sexta-feira, 10.

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT/BA) informou que o expediente e os prazos foram suspensos em Salvador e nos municípios de Candeias, Simões Filho e Camaçari.

