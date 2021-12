Chuva volta a causar transtornos em Salvador

>> Você está enfrentando algum problema com as chuvas?

A chuva voltou a cair em Salvador neste sábado, 10. Até 18h40 de hoje, a Defesa Civil de Salvador atendeu a 241 chamados de emergência. Foram 10 alagamentos de área, 43 ameaças de desabamento de imóvel, cinco ameaças de desabamento de muro, 71 ameaças de deslizamento de terra, 35 ameaças de queda de árvore, sete avaliações de imóveis alagados, três desabamentos de muro, 60 deslizamentos de terra, um destelhamento, um galho de árvore caído, três infiltrações e uma ameaça de queda de poste. Bairro da Paz, São Marcos, Sussuarana, Brotas e Campinas de Pirajá estão entre os mais atingidos. A Codesal permanece com o plantão 24 horas da Operação Chuva, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.



As últimas pancadas de chuva têm provocado também quedas de energia elétrica em muitos pontos da cidade, causando problemas extras para a população. Moradores do Bairro da Paz, sem luz há cerca de 48 horas, chegaram a protestar no início desta manhã, na Avenida Paralela, dificultando o trânsito no sentido Aeroporto.



Segundo a Coelba, na manhã deste sábado, o registro de queda de energia foi maior em Itapuã, Mussurunga e São Cristóvão. Já na RMS, os municípios de Camaçari, incluindo a praia de Guarajuba, Candeias, Lauro de Freitas e Simões Filho são os que enfrentam mais dificuldade no fornecimento.



Por causa da chuva, a empresa afirma que prioriza os atendimentos às ocorrências que envolvam a segurança e preservação da vida da população, e às interrupções no fornecimento que afetem maior número de consumidores. O atendimento está sendo feito pelo telefone 0800 071 0800. Ao ligar, os consumidores devem fazer a opção 2 (falta de energia) no menu de atendimento. Para agilizar a solicitação, é importante ter em mãos o número do contrato ou CPF do titular da fatura.

Previsão do tempo - Os dois principais órgãos de meteorologia do País, a Agência Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alertam para chuvas fortes nas próximas 48 horas em todos os estados do Nordeste e algumas regiões do Norte. A causa é a frente fria de forte intensidade que subiu da Região Sudeste, provocando a formação de nuvens carregadas.

A previsão é que o litoral baiano e os estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco registrem ondas de 1,5 a 2 metros neste fim de semana. Na Bahia, as regiões de maior intensidade de chuva são Salvador, Recôncavo e nordeste do Estado. Apenas o sul e o oeste da Bahia apresentam abertura de sol, com fortes ventos. Em todo o Estado, as rajadas de vento terão média de velocidade entre 40 e 70 km/h. Em Salvador, a temperatura média varia entre mínima de 21° C e máxima de 28° C, no sábado, e entre 22° C e 29° C, no domingo.

Volume de chuva - O meteorologista André Madeira informa que, nos nove primeiros dias de abril, Salvador já registrou volume de chuva que chega a 68% do esperado para todo o mês de abril. “Somente entre os dias 8 e 9 de abril (quinta e sexta), choveu na cidade cerca de 118 milímetros. Ou seja, cerca de 38% do total histórico do mês, que é 320 milímetros”, afirma o meteorologista. Neste final de semana, o volume médio de chuva para a Bahia será de 50 a 100 milímetros, segundo o Inmet.

