Chuva volta a castigar e causa alta de ocorrências

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) contabilizou 106 chamados de emergência em Salvador, por causa do mau tempo, até as 19h desta sexta-feira, 10.

De acordo com o Instituto Climatempo, até o início da noite desta sexta, choveu por volta de 50 milímetros, 43 a menos do que foi registrado na última quinta-feira, quando o temporal causou inúmeros transtornos.

Apesar do volume de chuva ter sido menor, o número de ocorrências quase triplicou, se comparado à quinta-feira, quando o órgão registrou 41 atendimentos.

Foram contabilizados sete desabamentos de muro, cinco desabamentos parciais, 23 deslizamentos de terra, um galho de árvore caído e seis infiltrações, além de 14 alagamentos de imóvel, 19 ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro e 24 ameaças de deslizamento de terra. Não há informação de feridos. A Codesal registrou, também, a queda de três árvores, duas avaliações de imóvel alagado e uma pista rompida.

De acordo com o diretor-geral do órgão, Álvaro da Silveira Filho, enquanto as fortes chuvas durarem, a Defesa Civil vai atuar ininterruptamente para atender os chamados com celeridade: "Estamos com os engenheiros em campo 24 horas fazendo as avaliações técnicas. Caso o cidadão perceba rachaduras nos imóveis, inclinação de postes e árvores ou movimentação da terra é importante ligar para 199.

Sinalização

Na Av. Juracy Magalhães, sentido Vasco da Gama, a sinalização foi comprometida por conta da falta de energia. O fornecimento foi suspenso para obras de reparo no local onde houve deslizamento de terra quinta-feira.

Por conta da inatividade dos semáforos e da interdição da faixa ao lado da encosta, motoristas enfrentaram congestionamentos.

A empresária Vanessa Ribeiro, 38, contou que, no final da manhã ficou parada com o veículo por mais de 15 minutos só em um único ponto, na altura do hospital Tereza de Lisieux.

"Saí de casa com antecedência, já prevendo os transtornos por conta da chuva e, mesmo assim, cheguei atrasada a meus compromissos por conta do congestionamento", ela reclamou.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), pelo menos oito localidades foram interditadas ou sofreram alterações no tráfego por conta de situações como alagamentos ou quedas de barreira.

No final da tarde, os condutores também encontram o trânsito engarrafado em diversos pontos da orla da cidade, como no Rio Vermelho, na via que leva para o bairro de Amaralina, além de Paralela, Dique e Stiep.

Conforme balanço divulgado pela prefeitura no final da tarde desta sexta, nas últimas 48 horas, foram recolhidos mais de 150 toneladas de resíduos sólidos das ruas, fruto de bueiros entupidos e deslizamentos de terra registrados nas avenidas Juracy Magalhães, Garibaldi, Luis Eduardo Magalhães, Orlando Gomes e nos bairros do Rio Vermelho, Federação, Engomadeira e Narandiba.

No mesmo período, foram realizados serviços de recuperação em redes de drenagem, desobstrução de galerias e de caixas de recepção e passagem, assentamento de grelha e tampão, limpeza e execução de calha e galeria tubular e, ainda, a recuperação de calçamentos de paralelepípedo.

adblock ativo