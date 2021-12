Chuva volta a alagar Aeroporto Internacional de Salvador

>> Enfrentou problemas com a chuva? Mande vídeos, fotos e relatos



Por conta das fortes chuvas nesta sexta-feira, 29, a população de Salvador e Região Metropolitana vem passando por alguns transtornos desde o início da manhã. Passageiros e lojistas do Aeroporto Internacional de Salvador voltaram a sofrer com o alagamento de corredores e alas, incluindo o setor de desembarque dos passageiros. Baldes e placas de advertência foram espalhados pelo local, que não chegou a ser interditado.

A pouco mais de um mês, partes do aeroporto ficaram alagadas, causando transtornos, como o desabamento do teto de uma livraria que não suportou o acúmulo de água. Leia mais...

Mais cedo, dois desabamentos de imóveis causaram sustos em duas famílias da capital. Por volta das 5h, uma menina de 10 anos ficou ferida após o desabamento total da casa onde morava com a mãe e um irmão de 19 anos.

O desabamento aconteceu na Rua Aurélia Lopes, no bairro de Fazenda Grande II, em Salvador. Já no final da tarde de ontem, em Cajazeiras XI, um desabamento parcial na rua Souza Correia provocou a queda de um muro sobre a parede do quarto de uma casa.

Trânsito - Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), na Avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Bonocô, o trânsito ficou bastante lento nas primeiras horas da manhã, com engarrafamento atingindo as Avenidas Paralela e Tancredo Neves.



Na Suburbana, sentido Paripe, um buraco na pista deixa o tráfego congestionado e a pista encontra-se alagada na altura da Baixa do Fiscal. No bairro de Águas Claras, na região da BR-324, tráfego também encontra-se congestionado.



Na Vasco da Gama, na altura da Perini, um muro desabou, mas ninguém ficou ferido. O local foi sinalizado e, segundo a Transalvador, não há risco de novo desabamento. A pista que fica ao lado do muro foi interditada.



Por conta da grande quantidade de água na pista, o tráfego fica lento também na orla, sentido Pituba, nos dois sentidos da Bonocô e na Silveira Martins (Cabula). Ainda de acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, entre as 7h desta quinta-feira, 28, e as 7h de hoje, foram registrados oito acidentes, com quatro feridos.

Na Piedade, o muro do estacionamento de uma faculdade caiu ao lado da Secretaria de Segurança Pública, prédio onde fica a sede da Polícia Civil. O muro, de alvenaria, não suportou a força da chuva e desabou, deixando uma grande quantidade de escombros no local.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local, mas, até o final da manhã, não foram encontrados feridos. No entanto, de acordo com moradores da Rua da Alegria, onde fica o estacionamento, um casal de moradores de rua costumava passar a noite no local. Uma retroescavadeira retira os escombros e tenta encontrar possíveis feridos.



Defesa Civil – Desde 0h de hoje até as 17h45, foram registradas 199 solicitações de emergência. Foram dois desabamentos de imóvel, em Cajazeiras XI e Fazenda Grande II, 13 alagamentos de área, 30 ameaças de desabamento, 24 ameaças de deslizamento, duas avaliações de imóvel alagado, duas avaliações de área, quatro avaliações de imóvel alagado, seis desabamentos parciais, nove desabamentos de muro, duas ameaça de desabamento de muro, três orientações técnicas, duas árvores caidas e 102 deslizamentos de terra, ocorridos, entre outros locais, na Federação, no Jardim Nova Esperança, Rio Sena, Sussuarana e Capelinha de São Caetano.



Durante todo o dia de ontem, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 45 solicitações de emergência. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo deve permanecer nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura deverá variar entre 22ºC a 29ºC.



