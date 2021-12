Chuva provoca queda de muro, alagamentos e deslizamento

A chuva que atinge a capital baiana nesta semana provocam danos à população. Até as 11h10 desta, quarta-feira, 4, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 43 ocorrências.

A maioria está relacionada a deslizamentos de terra (16). As outras foram: um alagamento de área, cinco alagamentos de imóvel, 10 ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de desabamento de muro, cinco ameaças de deslizamento de terra, dois desabamentos de muro, um desabamento parcial e duas infiltrações.

A situação mais grave ocorreu na localidade de Barro Branco, no Alto do Peru. Lá, parte de uma casa desabou durante a madrugada desta quarta, após deslizamento de terra, na localidade de Barro Branco, no Alto do Peru, em Salvador. Em 27 de abril do ano passado, um deslizamento matou 11 pessoas na mesma localidade. A área passa por obra de contenção da prefeitura, mas que ainda não foi finalizada.

No bairro do Stiep, uma árvore caiu e derrubou o muro de uma residência no início da manhã. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu na rua Ivan Barreto de Carvalho, próximo a Igreja Nossa Senhora da Esperança. Ninguém ficou ferido. Técnicos da Secretaria de Manutenção (Seman) foram acionados para retirada da árvore.

A chuva também prejudicou o trânsito na cidade. Os motoristas enfrentam alagamentos e danificam semáforos durante o dia. Na avenida San Martin, por exemplo, poças de água e lama tomam conta das vias nos dois sentidos e dificultam o tráfego de veículos na região.

adblock ativo