Chuva provoca lentidão no trânsito e derruba árvores

As chuvas que atingem Salvador voltaram a causar transtonos em ruas e avenidas da cidade na tarde deste sábado, 18. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o clima instável provoca pontos de lentidão no tráfego na avenida Paralela, para o motorista que segue sentido Aeroporto, e na avenida Bonocô, para quem vai em direção ao Iguatemi.

A ventania e as chuvas derrubaram duas árvore na Pituba: uma na Alameda Gênova, no Parque Júlio César; e outra na Alameda Pádua, próximo à Companhia dos Frios. Equipes da Secretaria de Manutenção já estão no local para fazer a retirada dos troncos e dos galhos.

Até as 14h deste sábado, 18, a Transalvador registrou quatro acidentes, com uma pessoa ferida.

