Chuva provoca estrago na cobertura da Arena Fonte Nova

A chuva desta segunda-feira, 27, causou estragos não só nas ruas da capital baiana. Na Arena Fonte Nova, o volume de água acumulada provocou um rasgo na cobertura do estádio, inaugurado no dia 7 de abril.

Devido ao dano, parte de uma das membranas que cobre o estádio caiu sobre na parte da arquibancadas, danificando algumas cadeiras. Os operários da Fonte Nova estão verificando os prejuízos e retirando a água acumulada em outras áreas da cobertura com baldes. A concentração nestes locais pode causar outros rasgos.

A Arena, por meio da sua assessoria de imprensa, informou que só vai se pronunciar após a avaliação dos técnicos, que deve acontecer ainda nesta manhã.

O incidente na Fonte Nova coincide com a visita de deputados e senadores da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara e do Senado no local. Entre os integrantes, estão a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) e o deputado Acelino "Popó" Freitas (PRB-BA).

A Arena Fonte Nova é um dos estádios que receberão jogos da Copa das Confederações, que acontece em junho, e da Copa do Mundo de 2014.

Cadeiras foram danificadas com a queda de parte da cobertura da Arena Fonte Nova

adblock ativo