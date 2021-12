Chuva provoca deslizamentos de terra e falhas em semáforos de Salvador

As chuvas que atingem Salvador nesta terça-feira, 23, provocam transtornos ao trânsito em diferentes regiões da cidade. Entre os principais problemas, estão os semáforos intermitentes, que atrapalham o tráfego de veículos e pedestres.

A situação acontece em locais como a avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, e na região do Jardim dos Namorados, na avenida Octávio Mangabeira (orla). O trânsito segue intenso na região, mas o funcionamento irregular dos semáforos afeta ainda mais os pedestres que precisam atravessar a via.

Ainda na orla, no Jardim de Alah, os ventos fortes também prejudicam o deslocamento dos pedestres.

Deslizamentos e alagamentos

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgado por volta de 9h30, houve registro de cinco ocorrências desde a meia noite desta terça. Do total, foram dois deslizamentos de terra - em Cajazeiras e no Cabula - e três ameaças de deslizamento - no Subúrbio, Cabula e Pau da Lima.

Já a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou um alagamento na Calçada, nas proximidades da Estação de Trem. A situação, que tem se repetido nos dias chuvosos, causa lentidão no tráfego da região.

Travessia marítima

Pelo terceiro dia consecutivo, a travessia marítima Salvador-Mar Grande segue suspensa sem previsão de ser retomada, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos continuam impróprias, com ventos fortes e mar agitado, inviabilizando a operação das embarcações do sistema.

Também há registro de ventos fortes no litoral soteropolitano

Previsão do tempo

O tempo chuvoso que atingiu Salvador deve permanecer até esta quarta, 24, em função de uma frente fria que chegou à Bahia neste fim de semana. Segundo a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas atingiram, principalmente, as regiões central e oeste do estado.

"Estas regiões registram o período chuvoso de agora até março e abril, diferente do que acontece na faixa litorânea, onde a chegada da frente fria provocou essas chuvas em volumes elevados também na capital", explica.

Segundo o Climatempo, a previsão para esta terça é de muitas nuvens durante o dia, com chuvas a qualquer hora e ventos moderados. O volume de chuvas deve atingir os 2 mm e a umidade varia de 72% a 79%. A temperatura vai ficar entre 22º C e 29º C.

Já na quarta, 24, o tempo deve ser de sol com algumas nuves e chuvas rápidas durante o dia e a noite. Está previsto um volume de 20 mm e a temperatura deve ficar entre 23º C e 27º C.

Já nesta quinta-feira, 25, Salvador deve ter dia de sol com algumas nuvens, com chuva passageira durante o dia. A temperatura deve oscilar entre 21º C e 29º C.

A tendência segue na sexta, 26, que terá sol e poucas nuvens, sem chuvas.

Pedestre tenta se 'equilibrar' em ventania na orla de Salvador

