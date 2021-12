Chuva provoca desabamento de cobertura de posto no Jardim Santo Inácio

A cobertura do posto de gasolina Ipiranga, na avenida Cardeal Brandão Vilela, no bairro do Jardim Santo Inácio, desabou por conta do vento forte causado pela chuva que atinge Salvador desde o final da tarde deste sábado, 9.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações, guarnições da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) estiveram no local e confirmaram que ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), desde o início da chuva, o órgão recebeu 13 solicitações de ocorrências, sendo quatro alagamentos de imóveis e um de área, três ameaças de desabamento, um árvore caída, dois destelhamentos e dois deslizamentos de terra.

Ainda conforme o órgão, apesar do mau tempo, não houve registro de ocorrências graves ou envolvendo vítimas.

A previsão do tempo para a noite deste sábado é de chuva, segundo a Climatempo. O domingo também deve ser chuvoso, com variação de 24º a 29º.

adblock ativo