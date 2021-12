Chuva provoca alagamentos em Salvador

A chuva volta a causar alagamentos em diversos pontos de Salvador, principalmente na avenida Paralela, nas imediações do Bairro da Paz e do Parque de Exposições, além das avenidas Bonocô e ACM, Dique do Tororó e vários bairros da Cidade Baixa, como no Uruguai e na Boa Viagem.

Por conta disso, o trânsito está lento nestas regiões, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Os agentes de trânsito recomendam que os motoristas trafeguem com velocidade reduzida e redobrem a atenção.

A Comissão de Direitos Civil de Salvador (Codesal) registrou 52 ocorrências por conta da chuva que atinge a capital. Os bairros com maior número de ocorrências, até as 9h50, são os de Pero Vaz, Cidade Nova, Boca do Rio e Cabula VI.

Conforme as informações da Codesal, houve 32 deslizamentos de terra, nove ameaças de desabamento, quatro alagamentos e três avaliações de imóveis alagados.

Os demais registros foram de uma ameaça de deslizamento, uma árvore ameaçando cair e uma infiltração. Ainda de acordo com o órgão, há técnicos realizando vistorias nesta manhã.

