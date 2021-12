Chuva provoca alagamentos em Salvador

A chuva que atinge Salvador, desde a madrugada desta segunda-feira, 27, causa transtornos na cidade. Há diversos pontos de alagamentos, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Uma das situações acontece em frente ao condomínio Amazonas, na avenida Paralela, que rotineiramente alaga em dia de chuva. Dois carros estão submersos e um motorista chegou a ficar preso, mas conseguiu sair do automóvel.

Por conta do alagamento, os veículos não passam na via sentido Saboeiro ou para retornar à avenida Paralela, o que congestiona o trânsito na região. O alagamento também afeta a Paralela, que está com tráfego intenso.

O mesmo acontece em frente à Madeireira Brotas, sentido Rodoviária.



<GALERIA ID=20004/>

Confira os principais pontos de alagamentos nesta manhã:



- Saída da Bonoco sentido ACM

- ACM em frente a Indiana sentido Iguatemi

- Bompreço de Armação

- Clube 2004, nas vias de acesso orla

- Acesso a Magalhães Neto

- marginal do Condomínio Amazonas

- Madereira Brotas

- Imbuí

- IAPI

- Barros Reis

- Dique do Tororó, nas proximidades da Porteira

- São Joaquim - Calçada

- Rua Manoel Ribeiro, no Stiep, próximo Top Pão

- ACM, em frente ao antigo colégio Tereza de Liseux

adblock ativo