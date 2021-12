Chuva provoca alagamentos e queda de árvore em bairros de Salvador

A forte chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta quinta-feira, 6, tem causado diversos problemas em diferentes bairros da capital. Segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 19h, já foram registradas cerca de 229 ocorrências.

No bairro do Uruguai, a água invadiu a pista da Travessa São Domingos e provocou um grande alagamento no local. De acordo com os moradores, a prefeitura realizou uma intervenção há três meses, mas a situação se repete quando chove.

Porém, além do problema de estrutura, a residente Mirian Santana, de 49 anos, denuncia o mau uso da população e diz que não adianta colocar a culpa somente nos órgão públicos, pois "o povo também joga muito lixo e tapa as bocas de bueiros. Por isso também que isso acontece".

Já no bairro do IAPI uma árvore caiu e atingiu a rede elétrica próxima ao Hospital Mário Leal, na rua Conde de Porto Alegre. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a ocorrência foi registrada por volta das 17h e ninguém se feriu. O trânsito ficou congestionado na região.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), duas equipes foram mobilizadas para realizar o serviço. Até a noite desta quinta, não havia informações sobre interrupção de energia.

Chuva de ocorrências

Dos 229 registros da Codesal, 51 são de árvore ameaçando cair. Outros 48 casos são de ameaça de desabamento e 26 deslizamentos de terra. A região mais afetada, com 36 ocorrências, foi a do Centro/Brotas, seguida por Cabula/Tancredo Neves, com 35, além de Subúrbio/Ilhas e Barra/Pituba, com 30 cada.

A Codesal permanece de plantão 24 horas e atende às solicitações pelo telefone gratuito 199.

