Chuva provoca alagamentos e falta de energia em Salvador

A chuva que atinge Salvador, na manhã desta segunda-feira, 4, deixa alguns pontos da cidade alagados. Segundo leitores do Portal A TARDE, bairros como Iguatemi e Pituba e as avenidas Paralela e Sete Portas apresentaram áreas com muita água.



>> Chuva provoca desabamento de casarões e prédio em Salvador

>> Após pane, Elevador Lacerda para de funcionar

Na Calçada e no Comércio, a equipe de reportagem de A TARDE presenciou pistas alagadas e pessoas ilhadas em pontos de ônibus.

Também há registro de chuva nas cidades de Madre de Deus e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Na rua Minas Gerais, na Pituba, já sofre com a chuva (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

Codesal

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informa que o telefone 199 está temporariamente fora do ar e que, por conta disso, as solicitações de emergência podem ser feitos por meio do número 156. O defeito na linha 199 é devido a queda de energia elétrica na região de Brotas.

Falta de energia

Por conta do mau tempo, a Coelba registrou aumento no número de ocorrências relacionadas à interrupção no fornecimento de energia na cidade.



Até as 9h30, as localidades onde tiveram o serviço interrompido foram: avenida Bairro Reis, Liberdade, Pituba, Amaralina, Candeal e parte dos bairros Mata Escura e Águas Claras.



Em nota, a empresa informa que, para atender às solicitações, "aumentou o número de turmas de operação e manutenção e continuará com o efetivo reforçado até que a situação seja regularizada".

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para Salvador é de pancadas de chuvas durante todo o dia. A temperatura mínima deve ser 22ºC e a máxima de 33ºC. Segundo o órgão, a previsão atual indica chuvas até a próxima quinta, 7, porém haverá uma previsão atualizada ainda nesta tarde.

Conforme o Inmet, as chuvas são proporcionadas por uma frente fria estacionária, que se desloca lentamente e ocupou o oceano e parte da Bahia. Até as 9h, já havia chovido 12 mm em Salvador.

Ainda de acordo com o instituto, a rajada máxima dos ventos alcançou 35 km/h e a posição é noroeste. No mês de janeiro, a média das rajadas variam de 14 km/h a 21 km/h.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito (Transalvador) registra trânsito lento por conta da chuva no Vale do Canela, nos dois sentidos, no Vale dos Barris, sentido Centro, na avenida Paralela, no dois sentidos, e avenida ACM, sentido Centro. Há lentidão também na avenida San Martin por conta de lema na pista.

O órgão municipal alerta os motoristas que trafegam na avenida Sete, sentido Comércio, para um galho de árvore caído na faixa da direita.

Dois acidentes deixaram quatro pessoas feridas na cidade até as 10h desta segunda. Conforme a Transalvador, uma viatura do Departamento de Perícia Técnica capotou e três pessoas ficaram feridas, por volta das 7h50, na avenida Bonocô, sentido Centro.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

O outro acidente aconteceu na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, onde uma pessoa ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta. O ferido foi atendido pelo Samu e não há informações sobre o estado de saúde.

Chuva causa pontos de algamento na avenida Paralela (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

