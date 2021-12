Chuva provoca alagamentos e deslizamentos em Salvador

A chuva que atinge Salvador neste domingo, 26, deixa casas, ruas e avenidas alagadas além de provocar deslizamentos de terra. Até as 16h a Defesa Civil de Salvador (Codesal) tinha recebido 39 solicitações.

Um muro desabou no bairro de São Caetano. A ocorrência foi na Capelinha de São Caetano, na Vila Espanhola. De acordo com a Codesal, não houve feridos.

Já aconteceram 17 deslizamento de terra e, de acordo com o órgão, 12 bairros de Salvador registraram as principais ocorrências, Plataforma, Capelinha de São Caetano, IAPI, São Caetano, Canabrava, Mata Escura, Fazenda Grande do Retiro, Periperi, Curuzu, Bom Juá, Jardim Cajazeiras, e Boa Vista de Caetano.

Segundo a Codesal, as outras solicitações são 11 de imóveis alagados, sete ameaças de desabamento de imóvel, uma ameça de deslizamento de terra, uma avaliação de imóvel alagado, um desabamento parcial de muro, além do que caiu em São Caetano.

