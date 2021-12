Chuva provoca alagamento e afeta trânsito em Salvador

A chuva que atinge Salvador nesta sexta-feira, 19, provoca alagamento e causa lentidão no trânsito. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a situação mais complicada é no Dique do Tororó e Ladeira da Fonte das Pedras, em Nazaré, que apresentam pontos de alagamento.

Agentes de trânsito informaram que a pista molhada também afeta o tráfego nas principais vias, como na Paralela, sentido Centro; San Martin; Silveira Martins; Osvaldo Cruz, em direção ao Centro; Heitor Dias, sentido Comércio; avenida Carybé, sentido aeroporto; Vasco da Gama, em direção ao Rio Vermelho; Oscar Pontes, sentido Comércio; Tancredo Neves, em direção ao Centro; Jequitaia, para quem vai para Calçada; e Bonocô, sentido Centro.

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Rua Lucaia, Rio Vermelho







Avenida ACM, Itaigara





Avenida Heitor Dias, Vila Laura



Rua Carlos Gomes, Centro







Largo da Graça, Graça







Avenida Adhemar de Barros, Ondina





Avenida Fernandes da Cunha, Uruguai







Rua Silveira Martins, Cabula

adblock ativo