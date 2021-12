Chuva provoca 39 deslizamentos de terra em Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou, até às 16h55 desta quarta-feira, 24, 130 solicitações de emergência na capital baiana, em decorrência das chuvas que atingem a cidade desde a última semana. O mal tempo provocou 39 deslizamentos de terra, 24 ameaças de desabamentos e 28 ameaças de deslizamentos. Apesar dos incidentes, há há registros de feridos.

O órgão também contabilizou cinco alagamentos de área, três avaliações de imóveis alagados, três alagamentos de imóveis, quatro ameaças de desabamento de muro, quatro desabamentos de muros, quatro desabamentos parciais, uma pista rompida e um destelhamento. Também por conta das chuvas, quatro árvores caíram e outras três estão ameaçadas.

Previsão do tempo - Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve continuar nublado com ameaças de pancadas de chuva até o próximo domingo, 28. A temperatura máxima não deve passar dos 28 graus nos próximos quatro dias, já a mínima deve ficar em 21 graus.

Para casos de emergência, a Codesal permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações da população soteropolitana. O órgão informou que, em decorrência do grande número de solicitações de emergência recebidas, o Setor de Telefonia Emergencial Central 199, em alguns horários, pode congestionar. Caso isso aconteça, o solicitante deve entrar em contato também pelo número 156 ou ir pessoalmente à sede da Codesal, na Avenida Bonocô.

Segundo a Codesal, todas as solicitações serão atendidas e um engenheiro do órgão vai até o local verificar a situação e tomar as medidas cabíveis.

