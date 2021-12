Chuva não desanima visitantes durante feriadão em Salvador

Uma orla de mais de mil qui*lômetros faz de Salvador um dos principais destinos do Brasil. Apesar da chuva na capital baiana, o fluxo de visitantes neste feriado não foi diferente do esperado no Hit Hotel, em frente ao mar da Barra.

“Nessa época, já esperamos que seja menor, mesmo que faça sol”, afirma Gustavo Dominguez, recepcionista do local.

O turismo no centro foi uma opção para quem preferiu esperar o tempo melhorar neste sábado, 22. “Ficamos chateados, mas visitamos os monumentos históricos”, conta o francês Sebastian Roussiara.

Na pousada Casa Inglesa, o gerente Jeferson Luis conta que visitantes encontram outras formas de passar o tempo. “Jogam cartas, e saem à noite”, diz. Lá, o fluxo também se manteve com cerca de 87% de ocupação.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo