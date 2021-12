Chuva intensa deixa pontos de alagamento em várias regiões da cidade

Este domingo, 23, amanheceu com chuva forte em Salvador, o que deixa vários pontos de alagamento em diversas vias da cidade. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) os principais pontos estão na Rótula do Abacaxi, Avenida Tancredo Neves - Ligação Iguatemi-Paralela (Lip), Avenida Antônio Carlos Magalhães, Largo do Papagaio e Avenidas San Martin e Barros Reis.

Apesar da intensidade das chuvas e dos pontos de alagamento, segundo a Transalvador ainda não foi registrada retenção no trânsito.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu até as 14h40, 49 solicitações de emergência. Foram registrados seis alagamentos de área, duas ameaças de desabamento de imóvel, seis ameaças de deslizamento de terra, uma ameaça de queda de árvore, quatro avaliações de imóveis alagados, quatro desabamentos parciais, 20 deslizamentos de terra, quatro infiltrações e duas pistas rompidas: uma no Cabula, na rua Silveira Martins, e a outra no bairro do Lobato, rua Adonias Ferreira. Os bairros mais atingidos são Pau da Lima, Castelo Branco e Tancredo Neves.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve ser de céu nublado e com chuvas fracas ao longo do período.

