Chuva forte volta a causar transtornos em Salvador

A chuva que atinge Salvador nesta sexta-feira, 15, causou muitos transtornos aos soteropolitanos. O trânsito da cidade foi um dos mais afetados com lentidão durante vários momentos do dia, além dos alagamentos e deslizamentos de terra. A defesa Civil de Salvador registrou mais de 200 ocorrências na cidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 350,3 milímetros entre 1º de maio e esta sexta. Isso representa 97% da média climatológica do mês, que é de 359,9 milímetros.

Os alagamentos atingiram pela manhã as avenidas Paralela, nas imediações do Bairro da Paz e do Parque de Exposições, Bonocô e ACM, o Dique do Tororó e vários bairros da Cidade Baixa, como no Uruguai e na Boa Viagem.

O trânsito na BR-324 também foi afetado pela chuva. Pela manhã foi registrado um congestionamento de aproximadamente 5km entre o km-620, na Brasilgás, e o km-616, no bairro de Águas Claras.

Já à noite, na Rótula do Abacaxi, perto das obras do metrô, próximo ao Extra, os veículos ficaram com dificuldade para passar por causa do alagamento. A região ficou engarrafada. Na rua do canal, na Pituba, alagamentos também deixaram o trânsito lento, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Árvores também caíram pela cidade. No bairro do Caminho das Árvores uma árvore caiu na pista da Alameda das Algarobas e impediu o trânsito de veículos na região. No Vale do Canela, o trânsito foi interditado e a energia pública desligada para a retirada de mais uma árvore.

Outra via interditada foi a rua das Pedrinhas, conhecida como Estrada Velha de Periperi. A Transalvador teve que bloquear o acesso à via devido a um deslizamento de terra causado pela chuva.

O maior número de casos registrados pela Codesal foi de deslizamentos de terra, 103 até às18h. Foram 47 ameças de desabamento, além de quatro desabamentos parciais. Um imóvel e dois muros desabaram. Há quatro ameças de deslizamento e de queda de três árvores.

O número de alagamentos também foi grande. Ao todo, 40 imóveis foram ameaçados ou tomados pela água, e duas áreas alagadas.

Tempo

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) o fim de semana também será chuvoso, com probabilidade de 90% de chuva.

